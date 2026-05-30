В Якутии подтопило федеральную трассу «Колыма»

На федеральной автодороге Р-504 «Колыма» временно закрыли движение для всех видов транспорта. Причина - поднятие уровня воды в реке Нера, из-за которого затопило участок трассы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение введено 29 мая 2026 года с семи утра по местному времени. Под воду ушел отрезок дороги с 1069-го по 1070-й километр - это район поселка Артык.

Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок по этому направлению. Дорожные службы ведут постоянный мониторинг гидрологической обстановки. О том, когда проезд восстановят, сообщат дополнительно. Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом закрытия участка и следить за официальными объявлениями.

