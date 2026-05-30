Жители поселка в Якутии остались без важных лекарств

Булунский районный суд Якутии оштрафовал директора муниципальной аптеки в поселке Тикси за отсутствие жизненно необходимых препаратов. Проверка в марте 2026 года показала, что в аптеке нет в наличии лекарств из обязательного минимального ассортимента. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки соблюдения законодательства о ценообразовании и обращении лекарственных средств выяснилось, что жители района не обеспечены минимальным набором медикаментов, необходимых для оказания медицинской помощи. На суде директор аптеки вину признал и пояснил, что на момент проверки этих препаратов действительно не было, однако сейчас все необходимые лекарства уже имеются.

Суд отметил, что аптеки с лицензией на фармацевтическую деятельность обязаны иметь утвержденный Правительством РФ минимальный ассортимент. Несоблюдение этих требований создает реальную угрозу жизни граждан. Директора признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований. Наказание - административный штраф в размере 5000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

