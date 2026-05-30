Лжебанкиры украли у мужчины 12,5 миллиона рублей в Якутске

В Якутии зафиксировали семь преступлений, и практически каждое из них связано с серьезным материальным ущербом для жителей республики. Расследование всех этих дел находится под контролем прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самый громкий случай произошел в Якутске. Жертвой обмана стал 32-летний мужчина. Неизвестные под предлогом «вывода денег из банка» сумели завладеть его сбережениями в особо крупном размере - сумма похищенного составила 12,5 миллиона рублей. По данному факту открыто уголовное дело о мошенничестве. Второй эпизод с обманом в столице коснулся 62-летней женщины. Поддавшись на классическую схему с «инвестициями», она потеряла около 318 тысяч рублей.

В Алданском районе поступило тревожное заявление о преступлении против половой неприкосновенности, обстоятельства которого сейчас устанавливают. В Якутске оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков и выявили точку, где торговали алкоголем в обход закона. А в Верхнеколымском районе возбуждено дело о присвоении чужого имущества.

