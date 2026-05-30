Якутская ТЭЦ назвала даты гидравлических испытаний в июне 2026 года

Якутская ТЭЦ предупредила о старте ежегодных гидравлических испытаний, которые пройдут в два этапа в начале июня. Энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением, чтобы найти слабые места трубопроводов и подготовиться к следующему отопительному сезону. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первый этап назначен на период с 1 по 3 июня. Второй пройдет практически следом - с 8 по 10 июня 2026 года. Вода в системе будет подаваться под увеличенным давлением. Это помогает выявить дефекты заранее, а не в разгар зимы, когда от надежности теплоснабжения зависит комфорт тысяч людей.

Жителям не стоит приближаться к тепловым сетям и, тем более, оставлять автомобили рядом с трубопроводами. Ремонтные и строительные работы вблизи коммуникаций в это время нужно исключить, поскольку порыв при высоком давлении может быть опасен. Все вопросы касательно испытаний можно задать диспетчеру по номеру 215-663.

