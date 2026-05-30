Суд в Якутии не стал рассматривать дело об оружии из-за ошибок дознания

Булунский районный суд вернул прокурору уголовное дело 44-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконном обращении с оружием. Причиной стали процессуальные нарушения, допущенные на этапе дознания. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, фигурант в 2025 году без разрешения приобрел длинноствольное нарезное огнестрельное оружие и 74 патрона к нему. Арсенал он хранил и перевозил по своему усмотрению, пока его действия не привлекли внимание правоохранителей. Мужчине вменили незаконное приобретение, хранение и перевозку оружия.

При попытке приступить к рассмотрению дела по существу суд наткнулся на препятствия. Выяснилось, что в ходе досудебного производства были допущены фундаментальные отступления от уголовно-процессуального закона. По мнению суда, эти нарушения затрагивают базовые права обвиняемого на защиту, а также подрывают принципы состязательности и равноправия сторон.

В такой ситуации вынесение справедливого и законного приговора было бы недопустимым. Суд назначил предварительное слушание, по итогам которого принял решение возвратить дело прокурору для устранения всех выявленных недостатков.

