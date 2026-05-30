Две подруги обокрали магазин одежды в Якутске

В Якутске полицейские раскрыли кражу из магазина одежды, которую устроили две местные жительницы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сигнал о преступлении поступил в отдел полиции № 2 от сотрудницы одного из магазинов. Женщина сообщила, что неизвестные вынесли из торгового зала одежду, а общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей. Оперативники быстро вычислили подозреваемых - ими оказались 17-летняя и 25-летняя жительницы Якутска. Обе уже имеют судимости за похожие преступления.

Как выяснилось, в магазине подруги обратили внимание на вещи, не оснащенные антикражными датчиками. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, девушки зашли в примерочную. Там они просто надели приглянувшуюся одежду на себя и покинули

Оперативники изъяли часть украденных вещей. Теперь в отношении подозреваемых открыто уголовное дело по статье «Кража».

