Обещал научить вождению и «исчезал с радаров»: мошенник из Якутска обокрал пять человек

В Якутии поймали 21-летнего афериста, продававшего поддельные права

В Якутии разоблачили 21-летнего афериста, который обманывал людей, притворяясь инструктором автошколы. Он действовал через мессенджер, предлагая пройти обучение теории и получить сертификат на любую категорию вождения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Уроженец Мегино-Кангаласского района создал в одном из мессенджеров группу по набору учеников и представлялся вымышленным именем. Желающие получить права переводили ему деньги, рассчитывая на полноценный курс. Однако сразу после получения оплаты лжеработник автошколы переставал отвечать на сообщения и оперативно менял номер телефона.

Молодой человек успел обмануть как минимум пятерых жителей республики. Общая сумма ущерба превысила 320 тысяч рублей. Все полученные преступным путем средства подозреваемый потратил по собственному усмотрению, не собираясь оказывать никаких образовательных услуг.

Выйти на след мошенника удалось оперативникам Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Саха. После комплекса розыскных мероприятий его задержали в Якутске. Теперь в отношении него открыто пять уголовных дел по статье «Мошенничество».

