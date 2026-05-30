Бесплатные автобусы до кладбища запустят в Нерюнгри на Троицу

В Нерюнгринском районе к православному празднику Святой Троицы подготовили бесплатные автобусы до городского кладбища. Местная администрация организует социальные рейсы 30 мая, чтобы жители могли посетить могилы близких. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первый автобус отправится от конечной остановки на улице Чурапчинской в 9:30. По пути он заберет пассажиров с улицы Кравченко, остановившись возле магазина «Сказка», и сразу проследует до погоста. Второй маршрут стартует в это же время, но от дома № 6 на улице Ленина, проедет через проспект Дружбы народов и также доставит людей к месту назначения.

Обратные рейсы запланированы на послеобеденное время. В 14:30 автобус пойдет от кладбища через «Сказку» обратно на Чурапчинскую, конечную. А в 15:00 дня подадут транспорт, который повезет пассажиров от погоста по проспекту Дружбы народов прямо до улицы Ленина.

Все поездки будут бесплатны. Администрация района просит учитывать расписание при планировании поездок в Троицкую субботу, чтобы успеть к нужному времени.

