Пьяная якутянка ограбила кассу магазина, в котором раньше работала Фото: УМВД России по Якутии.

В Якутске полицейские по горячим следам раскрыли ограбление небольшого магазина. Женщина просто ворвалась в торговую точку среди дня и забрала деньги из кассы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сигнал тревоги поступил в дежурную часть отдела полиции № 3 от хозяйки магазина. По ее словам, в помещение влетела нетрезвая женщина, которая целенаправленно бросилась к кассе. Не обращая внимания на персонал, она выхватила оттуда наличные - шесть тысяч рублей - и тут же скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили налетчицу. Ею оказалась 39-летняя местная жительница, ранее уже имевшая серьезные проблемы с законом. За плечами у нее судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как выяснилось, в тот день женщина выпила алкоголь и захотела продолжения. Денег на выпивку не было, и тогда она вспомнила про магазин, где когда-то подрабатывала.

Она отправилась по знакомому адресу, открыто похитила наличные из кассы и, не обращая внимания на попытки продавцов ее удержать, убежала. За украденные деньги она купила продукты и очередную порцию спиртного. Теперь в отношении нее открыто уголовное дело по статье «Грабеж» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет).

