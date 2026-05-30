Филиалы Ассоциации ветеранов СВО откроют в каждом районе Якутии.

В Якутии сеть поддержки участников спецоперации расширится. Руководство региональной Ассоциации ветеранов СВО поставило задачу - до конца года открыть свои представительства абсолютно в каждом уголке республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Председатель организации Сулустан Заболоцкий заявил, что филиалы должны заработать во всех 34 районах и двух городских округах до 31 декабря 2026 года. Пока что отделения действуют лишь в шести муниципалитетах, но процесс набирает обороты. Костяк ассоциации составляют сами ветераны, общественные активисты и представители местных администраций.

Однако глава объединения признает, что нынешнее количество участников пока недостаточно. Он призвал военнослужащих активнее вливаться в ряды: сделать это можно, обратившись лично в Молодежный центр «Патриот» или отправив документы с фотографией в электронном виде. Ассоциация работает в тесной связке с органами власти и фондом «Защитники Отечества», благодаря чему многие вопросы удается решать быстро. Чаще всего ветераны просят помочь с оформлением выплат, подготовкой документов и поиском нужных специалистов.

