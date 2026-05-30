Семейная выплата-2026: кто в Якутии может подать заявление с 1 июня

Работающие родители из Якутии с июня начнут получать ежегодную семейную выплату

В Якутии с 1 июня начинается прием заявлений на ежегодную семейную выплату, которая положена работающим родителям с двумя и более детьми. Эта мера поддержки призвана помочь семьям, чей доход не дотягивает до определенного уровня. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Претендовать на деньги могут граждане России, которые официально трудились и платили подоходный налог в предыдущем году. Это касается не только родителей, но и усыновителей, опекунов и попечителей. Главное условие - воспитывать двоих или больше детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится очно. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе на 2025 год. Для северной зоны Якутии порог в 2026 году составляет почти 47 тысяч рублей, для второй зоны - чуть более 39 тысяч рублей в месяц на человека.

Размер самой выплаты - разница между суммой удержанного налога и той, что получилась бы при ставке в шесть процентов. Если в расчетном периоде вообще не было доходов, облагаемых НДФЛ, права на выплату отсутствует. Также при оценке материального положения семьи из ее состава исключат детей, уже вступивших в брак.

Подать заявление можно тремя способами: лично в клиентской службе Социального фонда по Якутии, через любой офис МФЦ или онлайн на портале Госуслуг. Документы будут принимать с 1 июня до 1 октября. Специалисты отделения СФР по республике рассмотрят обращение в течение 10 рабочих дней, однако этот срок могут продлить до 20 дней, если вскроются неточности или недостоверные сведения.

