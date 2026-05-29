Две улицы перекроют из-за марафона в Якутске 30 мая.

Автомобилистам Якутска придется скорректировать свои планы на утро субботы. В городе на несколько часов перекроют центральные улицы, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей забега «Зеленый марафон». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничение введут 30 мая. Оно будет действовать с половины девятого утра и до двух часов дня, так что к обеду движение обещают полностью восстановить. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Проехать не получится по улице Кулаковского на отрезке от Дежнева до проспекта Ленина, а также по улице Белинского от Каландаришвили до Кулаковского. Лучше заранее продумать пути объезда, чтобы не опоздать по делам.

