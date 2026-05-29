В ряде районов Якутии ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

Синоптики предупредили жителей Якутии о резком ухудшении погоды 30 мая. В нескольких районах республики ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и мокрый снег. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Под действие неблагоприятного прогноза попали Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Хангаласский и Алданский районы. Здесь местами прогнозируются сильные осадки — более 11 миллиметров за сутки.

Одновременно в Оленекском, Мирнинском, Ленском и Кобяйском районах ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

По данным метеорологов, на северо-западе республики и на побережье Арктики возможны небольшой снег и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, местами на севере и северо-западе ожидаются заморозки до -7 градусов. Днем в центральных районах воздух прогреется до +23, однако в районах дождей будет значительно прохладнее — от +8 до +13 градусов.

Жителям республики рекомендуют соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при поездках и избегать выхода на воду при сильном ветре.

