В Якутии простятся с известным политиком Александром Уаровым Фото: Ольга ЮШКОВА.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии выразило соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Александр Уаров. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Александр Уаров был народным депутатом Ил Тумэна нескольких созывов, долгие годы возглавлял комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, а также Контрольный комитет парламента республики.

Коллеги и близкие вспоминают его как талантливого финансиста, профессионала и патриота Якутии.

Гражданская панихида состоится 31 мая в спортивном комплексе 50 лет Победы. Начало — в 10:00.

