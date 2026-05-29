Жителя Томпонского района ждет суд после гибели односельчанина

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Прокуратура Томпонского района направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Подробнее в материале «КП» - Якутия».
По версии следствия, трагедия произошла летом 2025 года в селе Крест-Хальджай. Конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни — потерпевший собирался устроиться на работу обвиняемого.
Следствие считает, что обвиняемый жестоко избил оппонента, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами.
Пострадавший позже скончался в больнице от полученных травм.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
