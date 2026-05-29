Жительницу Якутска осудили за убийство сожителя сестры Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске суд вынес приговор 44-летней женщине, признанной виновной в убийстве сожителя своей сестры. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Преступление произошло в декабре 2025 года во время застолья. По версии следствия, между участниками возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в грудь.

От полученного ранения потерпевший скончался.

В суде подсудимая утверждала, что смерть наступила по неосторожности, а сама она якобы действовала из страха за свое здоровье. Однако эту версию опроверг свидетель происшествия — сестра обвиняемой.

Суд приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru