Паводок подтопил участок трассы «Амга» в Усть-Майском районе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Усть-Майском районе паводковые воды вышли на проезжую часть региональной автодороги «Амга». Подробнее в материале «КП» - Якутия».
Подтопление наблюдается на 353 километре трассы. По информации дорожных служб, вода интенсивно прибывает, из-за чего проезд по участку серьезно затруднен.
На месте организовано круглосуточное дежурство. Специалисты следят за уровнем воды и состоянием дорожного полотна.
В ГКУ «Управтодор РС(Я)» обратились к автомобилистам с просьбой временно воздержаться от поездок по данному направлению.
Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.
Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru