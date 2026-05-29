Паводок подтопил участок трассы «Амга» в Усть-Майском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Майском районе паводковые воды вышли на проезжую часть региональной автодороги «Амга». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Подтопление наблюдается на 353 километре трассы. По информации дорожных служб, вода интенсивно прибывает, из-за чего проезд по участку серьезно затруднен.

На месте организовано круглосуточное дежурство. Специалисты следят за уровнем воды и состоянием дорожного полотна.

В ГКУ «Управтодор РС(Я)» обратились к автомобилистам с просьбой временно воздержаться от поездок по данному направлению.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru