В Якутске за день произошло сразу три ДТП с пятью машинами Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сразу три дорожно-транспортных происшествия произошли 28 мая возле дома №41/1 по улице Ойунского в Якутске. Участниками аварий стали пять автомобилей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Первое столкновение произошло при выезде с прилегающей территории. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель Toyota Yaris Cross не уступил дорогу автомобилю УАЗ Patriot. Машины получили механические повреждения.

Во втором случае 45-летний водитель Suzuki Wagon также не предоставил преимущество Toyota C-HR, что привело к столкновению.

Третья авария произошла из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части. Водитель Toyota Ractis совершил наезд на стоящую Toyota C-HR. Оба автомобиля получили повреждения.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru