В Якутии продолжается движение ледохода на реках

В Якутии продолжают контролировать паводковую обстановку. Мониторинг ведется круглосуточно, в том числе с использованием беспилотников. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На реке Лене ледоход продвинулся уже на 168 километров. Вскрытие в районе Кюсюра ожидается 29–30 мая. На Колыме сохраняется рост воды у Зырянки, где подтоплено около 80% взлетно-посадочной полосы аэропорта.

При этом воздушное сообщение продолжается через аэропорт Среднеколымска.

На реке Яне уровень воды у села Сайдыы приблизился к критической отметке. Активное движение льда также наблюдается на Индигирке и Оленеке.

В Алданском районе вода вышла на пойму, подтоплены низменные участки населенных пунктов. Во второй волне половодья пострадали дворовые территории в Эжанцах, Эльдикане и Усть-Мае.

Начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин сообщил, что все превентивные мероприятия выполнены, а спасатели продолжают укрепление берегов и помогают жителям подтопленных территорий.

