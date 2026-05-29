Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в Якутии

Прокуратура Якутии выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях и многоквартирных домах республики. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Проверки проводились по поручению прокурора региона Сергей Дябкин.

Нарушения касались состояния систем противопожарной защиты, путей эвакуации и соблюдения обязательных норм безопасности.

По итогам проверок надзорное ведомство внесло представления и потребовало устранить выявленные нарушения.

