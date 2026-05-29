В Якутии воспитательнице выплатят компенсацию за травму

В Мегино-Кангаласском районе суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу сотрудницы детского сада, получившей серьезную травму на рабочем месте. Подробнее в материале «КП» - Якутия».
Как установила прокуратура, женщина выполняла уборку помещений по указанию руководства и потеряла равновесие, упав с подоконника.
В результате пострадавшая получила закрытый перелом позвонка, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
После вмешательства прокуратуры суд обязал дошкольное учреждение выплатить женщине 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
