В Якутии воспитательнице выплатят компенсацию за травму

В Мегино-Кангаласском районе суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу сотрудницы детского сада, получившей серьезную травму на рабочем месте. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как установила прокуратура, женщина выполняла уборку помещений по указанию руководства и потеряла равновесие, упав с подоконника.

В результате пострадавшая получила закрытый перелом позвонка, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

После вмешательства прокуратуры суд обязал дошкольное учреждение выплатить женщине 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

