Суд обязал мэрию Якутска расселить аварийный дом

Верховный суд Якутии признал незаконным бездействие окружной администрации Якутска по расселению аварийного дома №50 в микрорайоне Борисовка-1. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что многоквартирный дом давно признан аварийным, однако его так и не включили в республиканскую программу переселения граждан из ветхого жилья.

По данным суда, дальнейшее проживание людей в здании представляет угрозу жизни и здоровью.

Теперь мэрия обязана принять меры по расселению жильцов в течение трёх месяцев после вступления решения суда в законную силу.

