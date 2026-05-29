В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского

В Якутске временно ограничат движение транспорта по улице Чернышевского. Перекрытие связано со строительно-монтажными работами и капитальным ремонтом перекрестка улиц Хабарова, Ярославского, Чернышевского и Ефимова.

Ограничение введут в районе здания по улице Ярославского, 3.

Движение закроют с 09:00 29 мая до 21:00 31 мая 2026 года.

На участке проведут работы по устройству футляра газопроводов и обновлению дорожной инфраструктуры. Для общественного транспорта уже подготовлена схема объезда.

Горожан просят заранее планировать маршрут и учитывать изменения при поездках по центру города.

