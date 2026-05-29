НовостиОбщество29 мая 2026 6:54

Почти 12 тысяч семей Якутии получают пособие по уходу за ребенком

Выплаты сохраняются даже после выхода на работу
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Якутии назначило пособие по уходу за ребенком до полутора лет 11 840 семьям республики. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Получить выплату может не только мама малыша, но и отец, родственники или опекуны, фактически ухаживающие за ребенком. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года.

В 2026 году сумма выплаты варьируется от 10,6 тысячи до 83 тысяч рублей в месяц.

В Соцфонде напомнили: пособие продолжат выплачивать даже в том случае, если родитель выйдет на работу раньше срока — на полный день, дистанционно или на условиях неполной занятости.

Оформление отпуска и выплаты происходит через работодателя. Решение о назначении пособия принимается в течение десяти рабочих дней после подачи необходимых документов.

