Более 400 школ Якутии получили новое оборудование

В школах Якутии продолжают обновлять кабинеты ОБЗР и технологии. В 2025 году современное оборудование поступило сразу в 402 образовательные организации республики. Работа ведется по федеральному проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Теперь на уроках школьники не только изучают теорию, но и получают практические навыки. Для занятий по «Основам безопасности и защиты Родины» школы оснастили тренажерами для сердечно-легочной реанимации, учебными макетами и оборудованием, приближенным к реальным условиям.

Кабинеты технологии также заметно обновились. В школы поставили швейные машинки, манекены для домоводства, приборы для выжигания по дереву, холодильные шкафы и оборудование для обработки древесины и металла.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее отмечал, что за пять лет реализации нацпроекта «Образование» в школы республики поставили свыше 11 тысяч единиц цифрового оборудования. Это позволило расширить доступ к качественному образованию, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Жительница Якутска Мария Слепцова рассказала, что дети стали с большим интересом посещать уроки технологии и охотнее осваивают новые навыки.

С 2019 по 2026 год в Якутии введено 366 социальных объектов, среди которых 69 школ, 60 детских садов и семь учреждений дополнительного образования.

