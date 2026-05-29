Смертельный пожар на улице К. Цеткин в Якутске произошел из-за поджога

Якутский городской суд заключил под стражу 52-летнего жителя столицы республики. Его обвиняют в убийстве общеопасным способом. Трагедия произошла 26 мая 2026 года в деревянном многоквартирном доме на улице К. Цеткин. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, мужчина находился в жилом помещении в состоянии алкогольного опьянения. У него произошла ссора с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый, осознавая, что дом деревянный и в нем живут другие люди, поджег зажигалкой висящую ткань.

Следователь ходатайствовал об аресте, указав, что обвиняемый может скрыться, воспрепятствовать следствию или совершить новое преступление. Сам мужчина вину признал, но просил домашний арест. Защитник поддержал его позицию. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу на два месяца - до 25 июля 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

