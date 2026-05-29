В Якутии число погибших в ДТП снизилось на 15%

С начала 2026 года в Якутии зарегистрировали 179 дорожно-транспортных происшествий. Это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число погибших снизилось на 15% до 16 человек, а раненых - на 20%, их 232. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Предыдущие два года показывали рост погибших: с 69 человек в 2023 году до 80 в 2025-м. Основные причины тяжелых аварий - превышение скорости, выезд на встречную полосу, пьяные водители и те, у кого нет прав. А также невнимательность на перекрестках и переходах, непристегнутые ремни.

Особенно тревожит аварийность с мототранспортом и самокатами. С начала года произошло 10 ДТП с мотоциклами (один погибший), а в Якутске - три аварии с электросамокатами. Профилактикой охватили более 117 тысяч школьников и 68 тысяч родителей, но этого мало. Дорожным службам поручили устанавливать освещение, ограждения, шумовые полосы и камеры.

