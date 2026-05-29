Санавиация Якутии за три месяца эвакуировала 660 пациентов, включая 65 детей

В первом квартале 2026 года санитарная авиация Якутии совершила 423 вылета и эвакуировала 660 тяжелых больных, из которых 65 - дети. Вертолеты работают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», доставляя людей из труднодоступных районов в столичные клиники. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Больше всего пациентов - 283 человека - привезли в больницы Якутска. Внутрирайонная транспортировка потребовалась 79 раз, межрайонная - 45 раз. Еще в 15 случаях врачи вылетали в районы, чтобы оказать помощь на месте, без перевозки больного.

Среди всех эвакуированных чаще всего спасали людей с болезнями системы кровообращения - 291 пациент. Еще 142 человека были с травмами, обморожениями и ожогами, 58 - с болезнями органов пищеварения. Всего в первом квартале выполнено 423 санитарных задания.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru