В Якутске школьники украли велосипед, перекусив трос плоскогубцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу велосипеда. К ней оказались причастны двое несовершеннолетних. Подозреваемыми стали ученики 6-го и 8-го классов, которые живут неподалеку от места преступления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель. Мужчина заявил о пропаже своего велосипеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след - подростков нашли и опросили. Как выяснилось, ребята вышли на прогулку, передвигаясь на одном велосипеде. Около жилого дома они заметили припаркованный двухколесный транспорт, пристегнутый противоугонным устройством.

Сейчас правоохранители проверяют, не причастны ли школьники к другим аналогичным кражам. В отношении подростков завели уголовное дело.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru