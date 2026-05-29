В Якутии подросток на машине не остановился по требованию ДПС и пытался сбежать

Мегино-Кангаласский районный суд оштрафовал несовершеннолетнего жителя района за неповиновение сотрудникам полиции. Юноша проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться, а когда машину все же заблокировали, попытался убежать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что 23 мая 2026 года сотрудники ДПС с помощью громкоговорителя потребовали остановить автомобиль под управлением подростка. Но водитель не подчинился и продолжил движение. Когда патрульным все же удалось остановить иномарку, юноша попытался скрыться бегством.

В судебном заседании подросток полностью признал свою вину. Суд учел его возраст, семейное и имущественное положение и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Поскольку у несовершеннолетнего нет собственного дохода, сумма взыскана с его законного представителя. Постановление пока не вступило в законную силу.

