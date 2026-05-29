Автомобиль угнали в Якутске 28 мая Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за прошедшие сутки зарегистрировали два преступления. Оба случая находятся на контроле прокуратуры - по ним проводятся процессуальные проверки и расследование уголовных дел. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Хангаласском районе поступило заявление о краже. А в городе Якутске неизвестные угнали автомобиль. Дорожно-транспортных происшествий с погибшими за сутки не зарегистрировано.

При этом сотрудники Госавтоинспекции задержали 11 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Все они будут привлечены к ответственности по действующему законодательству.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru