В сентябре в школы Якутии приедут 40 земских учителей

В сентябре 2026 года в школы Якутии прибудут 40 педагогов по федеральной программе «Земский учитель». Конкурсный отбор провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Заявки на участие подали 553 человека из разных регионов России, но победителями стали только 40. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На данный момент определены 35 победителей. До 15 июня они должны подтвердить согласие на переезд и заключить договоры с обязательством отработать в школах не менее пяти лет. Для закрытия оставшихся вакансий организован дополнительный отбор, где определят еще пять человек.

Чаще всего заявки поступали от учителей математики, физики, информатики (36 заявок), начальных классов (32 заявки), русского языка и литературы (27 заявок). Среди претендентов - педагоги из Алтайского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Ростовской, Свердловской областей, республик Тыва, Бурятия, Дагестан и других.

С 2020 года республика полностью реализовала 100 федеральных квот. Сейчас в школах Якутии работают 76 земских учителей. Больше всего специалистов трудоустроено в Усть-Майском, Оленекском, Олекминском, Нюрбинском и других районах. Многие из них уже подготовили победителей олимпиад и получили региональные и федеральные награды.

