В Якутии более 23 тысяч выпускников сдают ЕГЭ и ОГЭ

В Якутии начинается государственная итоговая аттестация школьников. В 2026 году экзамены предстоит сдать более чем 23 тысячам выпускников 9-х и 11-х классов. Работа по организации кампании ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и стратегического указа главы республики Айсена Николаева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Основной период ЕГЭ сдадут 8433 выпускника 11-х классов, еще 102 человека выбрали государственный выпускной экзамен. Для проведения ЕГЭ подготовлен 231 пункт, а для ОГЭ - 312. Все площадки оснащены оборудованием и средствами контроля для прозрачности и безопасности.

Якутия значительно улучшила свои позиции по итогам прошлых лет: в 2023 году республика занимала 68-е место среди регионов, в 2024-м - 39-е, а в 2025-м поднялась на 21-е. В прошлом году 17 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, из них трое стали мультибалльниками. Стобалльники получили премию главы Якутии по 100 тысяч рублей. В 2025 году пять школ республики получили знаки качества Рособрнадзора.

