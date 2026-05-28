Студенты колледжей Якутии стали довольны учебой в 93,9% случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии подвели итоги опроса среди студентов колледжей и техникумов за второе полугодие 2025/2026 учебного года. Уровень удовлетворенности учащихся достиг 93,9%. Такого результата удалось добиться благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и стратегическому указу главы республики Айсена Николаева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Высокий уровень доверия к своим учебным заведениям выразили 70,64% опрошенных. Критически настроенных оказалось 14,05% - и их стало меньше, чем в прошлый раз.

В Министерстве образования республики подчеркнули: результаты опроса подтверждают эффективность модернизации инфраструктуры и повышения качества подготовки кадров.

В 2025 году независимую оценку качества прошли 46 образовательных организаций, опросили около 30 тысяч человек. Якутия поднялась на 21-е место среди регионов по результатам ЕГЭ - два года назад республика была на 68-й строчке. 17 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, трое стали мультибалльниками. Все стобалльники получили премию главы Якутии по 100 тысяч рублей. Золотые медали завоевали 358 выпускников, серебряные - 410. На Всероссийской олимпиаде школьников республика завоевала 10 побед и призовых мест, поднявшись в рейтинге с 72-го на 24-е место.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru