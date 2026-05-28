Сильный ветер и дожди ожидаются в районах Якутии

В ближайшие сутки, 29 мая, в ряде районов Якутии прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о сильном ветре, дождях и мокром снеге. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Оленекском и северной части Мирнинского района, где порывы юго-восточного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Сильные дожди прогнозируют в Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах. Осадки также ожидаются в Ленском, Олекминском, Вилюйском и Верхневилюйском районах. В горных районах возможен мокрый снег, а в арктической зоне — небольшой снегопад.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, местами на севере и в арктических районах похолодает до -5. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, однако на западе республики из-за дождей будет заметно прохладнее — до +9…+14 градусов.

Жителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности во время сильного ветра.

