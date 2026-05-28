В Якутии рецидивиста осудили за двойное убийство из ревности Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд Якутии вынес приговор жителю Мегино-Кангаласского района, обвиняемому в убийстве бывшей сожительницы и ее знакомого. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла в январе 2026 года. По данным суда, ранее судимый за убийство мужчина ночью проник в квартиру женщины через открытую форточку. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Застав бывшую сожительницу с другим мужчиной, обвиняемый на почве ревности напал на них с якутским ножом. Женщине он нанес не менее 22 ударов, мужчине — не менее 28 ударов в область жизненно важных органов. Оба потерпевших скончались на месте.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, однако отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Осужденный обязан выплатить более 2,1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

