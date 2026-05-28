В Якутии обновили инфраструктуру более 400 школ

В Якутии современное оснащение получили уже 402 школы республики. Обновление образовательной инфраструктуры проходит в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проект а «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В школах появляются новые кабинеты, современное оборудование и технологии, которые позволяют сделать обучение более практико-ориентированным и интересным для учеников.

Как отмечают родители, изменения уже заметны не только в оснащении классов, но и в отношении детей к учебе. По словам жительницы Якутска Марии Слепцовой, школьники стали с большим интересом заниматься на уроках технологии и осваивать навыки, которые пригодятся им в будущем.

Развитию системы образования в регионе также уделяется внимание в рамках народной программы партии «Единая Россия». Власти республики подчеркивают, что модернизация школ помогает создавать современные условия обучения как в городах, так и в районах Якутии.

Проект направлен на повышение качества образования, развитие практических навыков у школьников и создание комфортной образовательной среды для детей и педагогов.

