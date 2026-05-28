В Якутске введут скидку 13 рублей на проезд в автобусах

С 1 июня жители Якутска смогут платить за проезд в автобусах дешевле — при оплате через Систему быстрых платежей пассажирам предоставят скидку 13 рублей на каждую поездку. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Акция будет действовать до 30 сентября 2026 года на городских автобусных маршрутах столицы республики.

Чтобы получить скидку, пассажирам нужно воспользоваться специальными платежными табличками в салоне автобуса: отсканировать QR-код или приложить смартфон с NFC-модулем и выбрать оплату через СБП.

Система автоматически применит льготный тариф. Для оплаты достаточно разблокировать телефон, подтвердить операцию в банковском приложении и убедиться, что стоимость поездки отображается уже со скидкой.

Власти республики отмечают, что внедрение цифровых сервисов делает общественный транспорт удобнее и помогает жителям экономить на ежедневных расходах.

По словам первого заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Дмитрия Васильева, высокий интерес к акции поможет расширять современные цифровые решения и на другие сферы жизни региона.

