Якутия отправит в зону СВО еще три единицы техники

Из Якутии в зону специальной военной операции отправят еще три единицы техники и очередную партию гуманитарной помощи. Груз выедет из республики уже завтра. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил руководитель Координационного центра комиссии «Вместе к Победе» Георгий Куркутов, вместе с техникой по маршруту дополнительно загрузят гуманитарную помощь из Алданского и Нерюнгринского районов.

Отправка организована при участии республиканской комиссии «Вместе к Победе», Службы спасения Якутии и Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса.

Одним из ключевых логистических пунктов стала база в Нижнем Бестяхе, предоставленная администрацией Мегино-Кангаласского района. Через нее уже отправили более десяти единиц техники и крупные партии гуманитарных грузов.

С начала 2026 года из Якутии в зону СВО направили около 75 единиц техники и свыше 160 тонн гуманитарной помощи. В состав грузов входят оборудование, дополнительное обмундирование, адресные посылки и продукция, изготовленная волонтерами республики.

Сейчас в регионе также проходит акция по сбору швейных машин для волонтерских организаций. Планируется, что это позволит увеличить объемы производства маскировочных сетей, экипировки и другой необходимой продукции для военнослужащих.

