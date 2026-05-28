Ледоход на Лене дошел до Жиганского района

Активная фаза ледохода на реке Лене продолжается на территории Жиганского района Якутии. Об этом сообщила руководитель департамента по водным отношениям Минэкологии республики Анисия Игнатьева. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В нижнем течении Лены — на участке Кюсюр – Хабарово Булунского района — наблюдаются закраины и вода поверх льда. Специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки.

На реке Алдан ситуация постепенно стабилизируется. В Томмоте и поселке Чагда фиксируется спад уровня воды, при этом показатели остаются ниже критических отметок.

В то же время в Усть-Майском районе из-за второй волны паводка у населенных пунктов Петропавловск, Охотский Перевоз и Крест-Хальджай уровень воды за последние часы поднялся более чем на метр.

Сложная обстановка складывается и на Колыме. В поселке Зырянка Верхнеколымского района вода достигла уровня 651 сантиметр, в результате чего оказалась подтоплена взлетно-посадочная полоса местного аэропорта.

По прогнозам специалистов, к концу недели уровень воды в Колыме продолжит расти из-за увеличения приточности и сбросов Усть-Среднеканского водохранилища. Уже 29–30 мая показатели могут приблизиться к опасным отметкам.

