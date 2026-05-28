В Якутии летом пройдут три крупные Спартакиады

Июнь в Якутии станет месяцем большого спорта. В республике одновременно стартуют сразу три масштабные Спартакиады, которые соберут тысячи участников — от школьников до спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и работников предприятий. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

С 4 по 7 июня в Якутске впервые за шесть лет пройдет V Спартакиада трудовых коллективов. В соревнованиях примут участие более 1800 человек. Турнир посвятили 105-летию профсоюзного движения республики и 130-летию государственного деятеля Ильи Винокурова.

Спортсмены будут состязаться в 11 дисциплинах — от волейбола и плавания до мас-рестлинга, хапсагая и якутских прыжков. Соревнования примут крупнейшие спортивные площадки столицы, а церемония открытия состоится на стадионе «Туймаада».

С 16 по 19 июня Якутск примет XV юбилейную Спартакиаду по адаптивным видам спорта «Дьулуур». Ожидается участие около 800 спортсменов из 20 районов и городских округов республики, включая участников специальной военной операции.

В программу вошли волейбол сидя, голбол, легкая атлетика, настольный теннис, шашки и стрельба. В этом году впервые добавят стрельбу из традиционного лука.

Кроме того, в рамках Спартакиады учащихся «Спортивные якутяне» по всей республике уже проходят соревнования по легкой атлетике, стрельбе из лука, спортивному ориентированию, якутским прыжкам и гонкам дронов.

Спортивный сезон завершится международным турниром по хапсагаю среди юношей, который пройдет 1 июня в Покровске с участием спортсменов из Монголии и Китая.

