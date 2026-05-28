В 70% школ Якутии появились профильные классы

В Якутии профильные классы открыты уже в 70% школ республики. Регион активно развивает специализированное образование, чтобы готовить кадры для ключевых отраслей экономики и помогать школьникам раньше определяться с будущей профессией. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Развитие профильного обучения стало частью национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья», реализуемых с 2025 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Программы предусматривают строительство и модернизацию школ, поддержку талантливой молодежи и развитие современной образовательной среды.

Одним из главных направлений стали агротехнологические классы. В 2025 году в шести районах Якутии откроются 19 специализированных классов для подготовки будущих специалистов агропромышленного комплекса.

Школьники будут изучать современные сельскохозяйственные технологии, проходить практико-ориентированное обучение и знакомиться с востребованными профессиями в АПК. Особое внимание уделят получению реальных навыков и подготовке к дальнейшему профессиональному образованию.

Агротехнологические классы появятся в школах Амгинского, Намского, Горного, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Хангаласского районов. Проект реализуется при поддержке предприятий-инвесторов, которые помогают оснащать кабинеты современным оборудованием.

Сегодня в республике уже действует практика, когда выпускники получают вместе с аттестатом свидетельства о рабочих профессиях. Власти региона намерены расширять этот формат обучения.

Как отметил Глава Якутии Айсен Николаев, главная задача системы образования — подготовить сильную личность и помочь молодежи реализовать себя в родной республике.

