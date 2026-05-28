Почти 8 тысяч якутян прошли обследование в Центрах здоровья

С начала 2026 года около 8 тысяч жителей Якутии получили профилактическую помощь в Центрах здоровья в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Более 5,5 тысячи из них — работающие граждане. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Обследования проводились по федеральному проекту «Здоровье для каждого», который направлен на раннее выявление факторов риска и формирование здорового образа жизни.

Результаты показали, что наиболее распространенными проблемами остаются низкая физическая активность и неправильное питание — такие факторы выявлены у 40,6% посетителей. Почти у половины обследованных — 48,2% — диагностированы избыточная масса тела и ожирение. Еще 11,2% продолжают курить.

По итогам консультаций для каждого пациента специалисты составили индивидуальный план по ведению здорового образа жизни. Людям с лишним весом также разработали персональные рекомендации по питанию и коррекции образа жизни.

В Минздраве отмечают, что профилактические обследования помогают выявлять риски на ранних стадиях и мотивируют жителей внимательнее относиться к своему здоровью.

