В Якутске обсудят историю якутской эмиграции в Китае

В Якутске 29 мая пройдет круглый стол, посвященный истории якутской послереволюционной эмиграции в Китае. Участники представят архивные находки и обсудят малоизученные страницы жизни якутской диаспоры за рубежом. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Особое внимание на встрече уделят новым документам и материалам, связанным с судьбами выходцев из Якутии, оказавшихся в Китае после революционных событий начала XX века.

Кроме презентации архивных данных, эксперты обсудят перспективы дальнейшего изучения истории якутской эмиграции, а также вопросы сотрудничества между научными учреждениями России и Китая.

Организаторы отмечают, что подобные исследования помогают восстановить историческую память и открыть новые факты о культурных и человеческих связях Якутии и КНР.

