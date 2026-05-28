В Якутске устроят большой праздник для детей ко Дню защиты детей

1 июня в Якутске на Комсомольской площади пройдет большой семейный праздник, посвященный Дню защиты детей. Для гостей подготовили интерактивные площадки, конкурсы и показательные выступления спасателей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Юные участники смогут попробовать себя в роли пожарных на эстафете «Юный пожарный», поучаствовать в конкурсе чтецов и создать рисунки на асфальте. Одним из самых зрелищных моментов станет показ тушения пожара и демонстрация боевой одежды спасателей.

Также для детей организуют пожарный тир и выставку современной пожарной и спасательной техники, где можно будет познакомиться с оборудованием специалистов МЧС.

Во время праздника взрослым и детям напомнят о правилах безопасности на воде и в быту. Организаторы обещают насыщенную программу, море впечатлений и хорошее настроение для всей семьи.

Праздник пройдет 1 июня с 11:00 до 15:00 на Комсомольской площади Якутска.

