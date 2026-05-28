«Юнармия» в Якутске выросла в 12 раз за пять лет

Всероссийское движение «Юнармия» отмечает 10-летний юбилей. За последние годы организация в Якутске стала одним из крупнейших патриотических объединений для школьников. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Если в 2021 году в рядах движения состояли 298 юнармейцев, то сегодня их число выросло более чем в 12 раз — до 3681 участника. Сейчас в «Юнармии» состоят ученики 32 школ города, а в столице республики работают 81 отряд.

Одним из центров патриотического воспитания стал Дом «Юнармии», открытый в Якутске в 2022 году. Учреждение уже дважды становилось победителем Всероссийского конкурса «Лучший Дом Юнармии». Также якутские отряды регулярно получают награды на федеральных и региональных соревнованиях и конкурсах.

За успехами движения стоит работа наставников, педагогов, ветеранов боевых действий и руководителей отрядов. Особую роль играют и сами ребята, для которых «Юнармия» стала не только школой дисциплины и мужества, но и большим сообществом единомышленников.

