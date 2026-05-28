В ресурсном резервате «Джероно» фотоловушка запечатлела десятки животных, которые свободно передвигаются по заповедной территории. Видео опубликовали госинспекторы особо охраняемых природных территорий Хангаласского района. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На протяжении нескольких месяцев камера незаметно наблюдала за жизнью резервата и фиксировала его самых частых посетителей. В объектив попали разные представители дикой природы Якутии — от осторожных лесных обитателей до крупных животных.

Камера несколько месяцев наблюдала за дикой природой Якутии Видео% Заповедная Якутия Фотоловушка сняла редких обитателей резервата «Джероно»

Подобные фотоловушки помогают специалистам изучать миграцию зверей, отслеживать состояние популяций и сохранять биоразнообразие особо охраняемых территорий.

Сотрудники резервата отмечают, что такие кадры позволяют увидеть настоящую жизнь дикой природы без вмешательства человека и напоминают, насколько богат и уникален животный мир Якутии.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru