Ленск набрал половину голосов за благоустройство Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ленска продолжают выбирать общественную территорию, которую благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На сегодняшний день в онлайн-голосовании приняли участие 2853 человека. Это уже более половины от необходимого количества голосов, однако для включения проекта в федеральную программу городу нужно набрать не менее 4900 голосов.

Несмотря на активность жителей, Ленск пока отстает от других городов-участников по темпам голосования. В администрации подчеркивают: именно сейчас важен голос каждого, поскольку от итогов зависит возможность привлечь федеральное финансирование на благоустройство городской территории.

Проголосовать можно через портал Госуслуг всего за несколько минут. Тем, кто испытывает сложности с онлайн-голосованием, помогают волонтеры и специалисты отдела архитектуры.

Голосование продолжается, и у жителей еще есть возможность повлиять на то, каким станет Ленск в ближайшие годы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru