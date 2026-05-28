Ленск набрал половину голосов за благоустройство

Жители Ленска продолжают выбирать общественную территорию, которую благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Подробнее в материале «КП» - Якутия».
На сегодняшний день в онлайн-голосовании приняли участие 2853 человека. Это уже более половины от необходимого количества голосов, однако для включения проекта в федеральную программу городу нужно набрать не менее 4900 голосов.
Несмотря на активность жителей, Ленск пока отстает от других городов-участников по темпам голосования. В администрации подчеркивают: именно сейчас важен голос каждого, поскольку от итогов зависит возможность привлечь федеральное финансирование на благоустройство городской территории.
Проголосовать можно через портал Госуслуг всего за несколько минут. Тем, кто испытывает сложности с онлайн-голосованием, помогают волонтеры и специалисты отдела архитектуры.
Голосование продолжается, и у жителей еще есть возможность повлиять на то, каким станет Ленск в ближайшие годы.
