«Театр Боотура» показал закулисье больших премьер

В камерном зале Театра оперы и балета состоялся закрытый показ документального фильма Милы Кудряшовой «Театр Боотура». Картина стала частью образовательной программы фестиваля современного искусства «Полюс. Золотой сезон». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Фильм переносит зрителя за кулисы масштабных постановок и показывает театр таким, каким его редко видит публика — живым, напряженным и настоящим. Камера сопровождала артистов и постановочную команду в самые ответственные моменты подготовки спектаклей, когда эмоции и переживания достигают предела.

После просмотра гости встретились с героями фильма — директором театра Владиславом Левочкиным, главным балетмейстером Екатериной Тайшиной и композитором Кириллом Герасимовым. Участники обсуждали сложности гастролей, процесс создания музыкальных спектаклей и то, как рождаются большие постановки.

По словам Екатерины Тайшиной, съемки проходили в экстремально напряженные периоды жизни театра, поэтому артисты быстро переставали замечать камеру. Кирилл Герасимов отметил, что фильм впервые показывает зрителю внутренний мир композиторов и авторов спектаклей, чья работа обычно остается за кадром.

Проект «Театр Боотура» уже представили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сыктывкаре, Владимире, Бишкеке, Алма-Ате и Якутске. Реализация проекта поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

