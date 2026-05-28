В Якутске горел торгово-выставочный комплекс на улице Жорницкого. Фото: МЧС Якутии

В среду 27 мая в 7:01 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона города Якутска поступил сигнал о возгорании в двухэтажном здании торгово-выставочного комплекса, расположенного на улице Жорницкого. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Через 6 минут к месту происшествия прибыли подразделения 5 пожарно-спасательного отряда МЧС России. Пожарным удалось спасти здание от полного уничтожения. В результате инцидента пострадавших нет. Огонь повредил кафе, 2 торговых павильона, а также потолочное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 270 квадратных метров.

Причина пожара, виновные лица и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются. В тушении были задействованы 51 человек личного состава и 12 единиц специализированной техники.

